Волгоградка спустя 24 года смогла опознать в 44-летнем мужчине своего насильника

Насильника удалось задержать только 20 лет спустя Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следственному отделу по Краснооктябрьскому району Волгограда удалось закрыть дело 24-летней давности. Спустя столько времени им удалось найти насильника местной жительницы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на СУ СКР по Волгоградской области.

По версии следствия, 2 апреля 1999 года волгоградец приехал в гости к своей знакомой, проживающей по адресу Таращанцев, 3. На тот момент женщине было 30 лет. Пребывая в квартире, мужчина начал бить хозяйку жилища по голове и лицу, она вырвалась и попыталась убежать. Догнав потерпевшую, фигурант связал ее, после чего надругался над женщиной.

Но задержать насильника удалось только спустя два десятка лет. В 2023 году сотрудники следственного отдела изучали материалы уголовного дела и решили возобновить процесс поиска, в ходе которого они смогли установить местонахождение предполагаемого фигуранта. Потерпевшая смогла опознать в 44-летнем волгоградце своего насильника.

В настоящее время расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены прокурору, преступнику грозит лишение свободы до шести лет.