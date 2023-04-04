В Волгоградской области в марте волонтеры помогли найти 18 без вести пропавших жителей

Фото: Лиза Алерт.

В марте 2023 года в поисковый отряд «Лиза Алерт» поступила 31 заявка о пропавших жителях на территории Волгоградской области. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, благодаря слаженной работе сотрудников правоохранительных органов и неравнодушных людей удалось отыскать 18 человек. До сих пор ведутся поиски еще 3 пропавших без вести волгоградцев.

Часто пропадают люди старшего возраста, страдающие потерей памяти. Волонтеры поискового отряда помогли найти родных 2 человек. Найдены погибшими 2 волгоградца, в том числе медсестра из Тракторозаводского района города-героя, которую застрелили из-за спорной квартиры. Еще 5 заявок не подтверждены.

Каждый житель региона может стать волонтером (8-800-700-54-52).