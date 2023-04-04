На 10% снизилась заболеваемость ОРВИ в Волгограде и области

Болеть нынче дорого, так что соблюдайте меры профилактики. Фото: Евгения ГУСЕВА

На последней неделе марта 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Волгоградской области снизилась на 10%. При этом чаще всего вирусы отправляют на больничный взрослых – на них приходится 60% обращений в медучреждения с симптомами острых респираторных заболеваний. Косят волгоградцев в основном грипп типа В и вирусы негриппозной этиологии, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном управлении Роспотребнадзора.

- На прошедшей неделе этиологический фактор заболеваний ОРИ уставлен в отношении вируса гриппа В, а также вирусов негриппозной этиологии - в большей степени риновируса, COVID-19, парагриппа, РС-вируса, - рассказали в ведомстве.

Хотя на дворе уже тепло, расслабляться рано, предупреждают санитарные врачи. Так что если заболели, оставайтесь дома, не заражайте окружающих в транспорте, на учебе или на работе. Сразу идите к врачу – вирусы похожи друг на друга, но в зависимости от типа лечить их нужно разными медикаментами. Какими, определит только специалист.