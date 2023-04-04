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НовостиОбщество4 апреля 2023 10:41

Волгоградская облдума закупит ежедневники и наручные часы на 1,2 млн рублей

Поставщик должен определиться до 12 апреля
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Помимо подарочных часов в закупке предусмотрены ежедневники и ручки

Помимо подарочных часов в закупке предусмотрены ежедневники и ручки

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Волгоградская областная дума готова раскошелиться на канцелярские принадлежности и кварцевые часы с символикой парламента. В общей сумме парламентарии готовы потратить 1 миллион 200 тысяч рублей. Такой лот нашелся на сайте госзакупок.

Согласно закупке, облдума намерена приобрести 200 пар наручных часов с кварцевым механизмом и гарантийным талоном на 12 месяцев - 50 мужских и столько же женских. На эти нужды регпарламент собирается потратить 919 тысяч рублей.

Куда скромная сумма должна пойти на 100 ежедневников с канцелярскими ручками. За них регпарламент готов отдать 295 тысяч рублей. Определиться с поставщиком сувенирной продукции должны уже 12 апреля.