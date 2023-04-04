В Волгограде на взятке в 120 тыс. рублей попался начальник отдела РПН

Чиновнику грозит до 6 лет колонии. Фото: Олег УКЛАДОВ

Начальник отдела по защите прав потребителей управления Роспотребнадзора по Волгоградской области попался на взятке в 120 тысяч рублей за попустительство при проведении проверок. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело федерального чиновника, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- Чиновник обвиняется в получении взятки в значительном размере. Вину в инкриминируемом деянии не признает, - рассказали в прокуратуре Волгоградской области.

По версии следствия, чиновник Роспотребнадзора, который отвечал за защиту прав потребителей, с ноября 2020-го по июнь 2022-го получил от представителя двух ИП 120 тысяч рублей. За эти деньги он обещал «лояльное» проведение проверок, а также консультации, которые помогли бы коммерсантам избежать ответственности.

Рассмотрит дело Центральный райсуд Волгограда. Чиновнику грозит до шести лет колонии. А вот тем, кто дал взятку, ничего не будет за содействие следствию.