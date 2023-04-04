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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 9:59

Под Волгоградом на одном участке за час произошло два ДТП

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
На злосчастном километре трассы за сутки произошло несколько аварий

На злосчастном километре трассы за сутки произошло несколько аварий

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два ДТП произошло в Городищенском районе Волгоградской области накануне, 3 апреля. Обе аварии произошли на одном и том же километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» с разницей в 14 минут. Об этом сообщает сайт volograd.kp.ru ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.

- Около 22.21 36-летний водитель Kia Rio на 931 километре не справился с управлением и вылетел на бетонный разделительный отбойник. Автомобилист со своей 36-летней пассажиркой были доставлены в больницу, - пояснили в главке.

Чуть позже, в 22.35, там же случилась новая авария и снова с той же машиной. В этот раз 35-летний водитель, управляя Ford Focus, наехал на многострадальную Kia Rio. Пассажир иномарки также был доставлен в больницу.

Стоит отметить, что на этом же злосчастном километре трассы произошло смертельное ДТП. В 14.05 водитель Mitsubishi Lancer вылетел на встречную полосу и перевернулся. Мужчина погиб в карете скорой помощи.