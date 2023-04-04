Под Волгоградом на одном участке за час произошло два ДТП

На злосчастном километре трассы за сутки произошло несколько аварий Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два ДТП произошло в Городищенском районе Волгоградской области накануне, 3 апреля. Обе аварии произошли на одном и том же километре федеральной трассы Р-22 «Каспий» с разницей в 14 минут. Об этом сообщает сайт volograd.kp.ru ссылаясь на информацию пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области.

- Около 22.21 36-летний водитель Kia Rio на 931 километре не справился с управлением и вылетел на бетонный разделительный отбойник. Автомобилист со своей 36-летней пассажиркой были доставлены в больницу, - пояснили в главке.

Чуть позже, в 22.35, там же случилась новая авария и снова с той же машиной. В этот раз 35-летний водитель, управляя Ford Focus, наехал на многострадальную Kia Rio. Пассажир иномарки также был доставлен в больницу.

Стоит отметить, что на этом же злосчастном километре трассы произошло смертельное ДТП. В 14.05 водитель Mitsubishi Lancer вылетел на встречную полосу и перевернулся. Мужчина погиб в карете скорой помощи.