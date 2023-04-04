В Волгоградской области за год индекс сельхозпроизводства достиг 116%

Фото: пресс-служба АВО.

4 апреля губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел расширенное заседание Совета по вопросам развития сельхозтерриторий и АПК, главной темой которого стала весенняя посевная. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, в 2022 году волгоградские аграрии собрали самый большой урожай зерновых объемом 7 млн тонн, индекс сельхозпроизводства достиг рекордных 251,5 млрд рублей с индексом производства - 116,6%.

- В животноводстве сохраняется устойчивое поголовье крупного и мелкого рогатого скота, свиней и птицы. Объемы производства молока, мяса и товарного яйца — в рамках плановых показателей, - отметили в обладминистрации.

Такие результаты достигнуты в том числе благодаря крупным инвестициям на 45 млрд, а также господдержке на сумму 6 млрд. В 2023 году посевные площади займут 3,3 млн га. Работы начались в 8 из 32 муниципалитетов.