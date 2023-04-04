В Волгоградской области запретили посещать леса до 22 сентября

Ограничения связаны с обработкой лесов от вредителей Фото: Наталья ГЛАЗУНОВА

В Волгограде введен запрет на посещение лесов до 22 сентября 2023 года. Связно это с тем, что 12 лесничеств в регионе необходимо обработать от вредителей, а также с защитой от возникновения пожаров. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области.

Обработка лесных массивов будет производиться как авиационным, так и наземным способами. Первые обработки стартуют уже 15 апреля, завершатся 9 июня. Что касается спасения лесов от пожаров, то на въезде в лесной массив будут установлены аншлаги, шлагбаумы и контрольно-пропускные пункты. Отвечать за безопасность насаждений будут руководители лесничеств.

Стоит отметить, что наказания для нарушителей будут суровыми. За выжигание хвороста, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности в лесах придется заплатить штраф до 400 тысяч рублей. Аналогичные действия в лесопарковом поясе будут караться штрафом до 1 миллиона рублей.