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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:30

В Волгограде возбудили уголовное дело по факту крушения легкомоторного самолета

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Фото: Северо-Западное следственное Управление на транспорте СК

Фото: Северо-Западное следственное Управление на транспорте СК

Трагедия, произошедшая накануне, 4 апреля, в Среднеахтубинском районе Волгоградской области получила свое продолжение. По факту крушения самолета, повлекшее смерть пилота, возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Напомним, что 3 апреля в поселке легкомоторный самолет «Беркут» RA-0485G под управлением пилота 59-летнего Юрия Орешкина упал, протаранив землю. По информации ведомства, у мужчины не было прав на управление судном. Летчик получил травмы и скончался на месте происшествия.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы, направленные на установление причин и условий произошедшего.