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НовостиПроисшествия4 апреля 2023 8:14

СК просит передать материалы проверки об осквернении Вечного огня в Волгограде

На 33-летнего туриста, прикурившего у братской могилы, могут возбудить уголовное дело
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК просит передать материалы проверки об осквернении Вечного огня в Волгограде

СК просит передать материалы проверки об осквернении Вечного огня в Волгограде

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Следственный комитет Волгограда просит передать материалы проверки об осквернении Вечного огня в центре города-героя. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, инцидент случился 1 апреля на Аллее Героев. 33-летний турист из Свердловской области решил прикурить от огня на братской могиле, его задержали сотрудники полиции.

СК намерено дать оценку действиям мужчины по статье 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России).

- В настоящее время подготовлено ходатайство прокурору об изъятии указанного материала проверки из производства территориального отдела МВД и передачи его в органы СКР, - уточнили в следственном комитете региона.