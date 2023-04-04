Под Волгоградом у реки нашли тело 57-летнего мужчины

СК организовал проверку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Волгоградский следком организовал проверку по факту гибели 57-летнего мужчины, тело которого обнаружили на берегу реки Кумылга. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, трагедия произошла в станице Кумылженской у дома №15 на улице Октябрьской. Тело нашли местные жители ранним утром 3 апреля.

- Возвращаясь домой, будучи пьяным, он упал в реку и утонул. Тело без повреждений и признаков насильственной смерти, направлен на СМЭ, - уточнили в следкоме.

По предварительной версии, мужчина умер от асфиксии. Выясняются все обстоятельства случившегося.