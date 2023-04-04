В центре Волгограда легковушка въехала на трамвайные пути и блокировала въезд в больницу

Трамвай "вытолкнул" легковушку на рельсы Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Дзержинском районе Волгограда произошла авария, которая на время парализовала и без того проблемный участок. Напротив въезда в областную клиническую больницу на трамвайных рельсах оказалась «Лада-Гранта», столкнувшаяся с трамваем. Из-за ДТП образовалась огромная пробка. Факт аварии сайту volgograd.kp.ru подтвердили в пресс-службе администрации Волгограда.

- Утром 4 апреля около 08.50 в районе остановки общественного транспорта «Областная больница» водитель автомобиля Лада «Гранта», выезжая со второстепенной дороги на Ангарскую не предоставил преимущество движения рельсовому транспорту, двигавшегося в направлении остановки «Школа №36», - уточнили в мэрии города.

К счастью, в той аварии никто не пострадал, а движение трамваев на данном участке было временно приостановлено. Примерно в 9.40 трамвай возобновил работу и волгоградцы смогли добраться до работы.