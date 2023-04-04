В Волгоградской области 25% работников предпочитают руководителей-мужчин

Юристам, госслужащим и производственникам лучше работается под руководством мужчин. Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинству работников в Волгоградской области все равно, руководит ими мужчина или женщина. Пол начальника не важен для 64% сотрудников. При этом 25% отдадут предпочтение руководителю-мужчине и лишь 9% выберут женщину-начальника. Таковы данные опроса Службы исследований hh.ru, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В этом году на руководящие посты каждое третье резюме приходит от женщин (33%). Чаще всего дамы хотят занять должности директора юридического департамента, коммерческого директора, а также по маркетингу и PR, по персоналу. Своими сильными сторонами они чаще всего считают организаторские способности и работу в команде, ведение переговоров и управление проектами.

Кстати, юристам, госслужащим и производственникам лучше работается под руководством мужчин. Женщин-начальников предпочитают в ресторанно-гостиничном и туристическом бизнесе, в логистике, а также молодые специалисты и студенты.