165 тысяч рублей в месяц нужно волгоградцу для счастья

Россиянин мечтает зарабатывают в среднем 195 тысяч Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Волгоградцу для полного счастья нужно 165 тысяч рублей в месяц. В этом признались жители города-героя, которые участвовали в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru аналитики, год назад эта сумма была немного выше – 174 тысяч рублей.

- Сегодня среднестатистическому россиянину для счастья нужно 195 тысяч в месяц, Запросы мужчин превышают женские почти на 30%, - уточнили аналитики. При этом молодые люди согласны получать меньше, чем люди среднего и старшего возраста.

Отметим, что в городах-миллионниках размер «счастливой зарплаты» вырос на 5%. На первом месте Москва (260 тысяч), затем идут Питер (230 тысяч), Владивосток (220 тысяч), Ростов-на-Дону (210 тысяч), Хабаровск (205 тысяч).