В Волгограде 4 апреля электричество временно отключат в пяти районах

Во вторник без света останутся 5 районов Волгограда Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде во вторник коммунальные неудобства возникнут у жителей пяти районов. В домах горожан отключат электричество. Без света из-за плановых ремонтных работ останутся многоквартирные дома, частный сектор и несколько СНТ. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в компании «Россети Юг - Волгоград», электроснабжения временно 4 апреля не будет в Тракторозаводском, Краснооктябрьском, Центральном, Советском и Красноармейском районах.

В Тракторозаводском районе свет отрубят с 9.00 до 17.00 по адресам: ул. Героев Тулы, 1/4, 2/2, 2/3, 3/9, 3/16, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/11, 5/12, 5/21, 20/95, 20/96, 20/97, 20/262, 20/245, 20/342, 20/336, 20/337, 20/240, 20/290, 20/340, 21/2, 21/4, 26, 35/3, 35/4, 35/21, 35/22, 35/23, 35/24, 35/28, 35/31, 35/34, 35/38, 35/39, 35/49, 35/56, 35/64, 35/77, 35/79, 35/82, 35/85, 35/86, 52, 54, 57, 73, 75, 76, 79, 80, 81, 89, 93/1, 93/1б, 93/3, 93/3а, 93/7, 93/8, 93/12, 93/13, 93/31, 93/32, 93/34, 93/35, 93/41, 93/57, 93/59, 93/61, 93/62а, 93/65, 93/77, 93/78, 93/98, 93/101в, 93/143, 93/517, 93/518, 93/525, 93/810, 93/812, 93/910, 109, 109а, ул. Первая, 21/2, 21/4, ул. Вторая, 21/1, 21/15, 21/32, СНТ «Мичуринец-7» (квартал 5-7), СНТ «Гидростроитель», СНТ «Север» (квартал 7), СНТ «Союзлифтмонтаж».

В Краснооктябрьском районе с 9.00 до 17.00 без электроснабжения останутся жители ул. Репина, 28-50, ул. Восточной, 2-16, 2а, 2/2, 9-21, 21б, ул. Айвазовского, 9-29, 12-28, 20а, ул. Менделеева, 21, 22б, 22, 32, 34, ул. Победы, 25-33, 30-42, ул. 39-й Гвардейской Дивизии, 5, 15, 17а, ул. Веселой, 32-44, 44б, 37-47, ул. Уссурийской, 33-45, 34-46, ул. Сочинской, 27-39, 30-46, ул. Короткой, 51. В Центральном районе свет отключат с 9.00 до 17.00 на ул. Советской, 26, ул. Чуйкова, 29, 31, 33.

В Советском районе обесточат с 12.00 до 17.00 ул. Шефскую, 82, 82/1, 84, 86, ул. Казахскую, 11, 13, 15, 17, 19. В Красноармейском районе с 9.00 до 16.00 электричества не будет на ул. Бутлерова, 208-236, 246-280, 389, ул. 33-х Героев, 200-268, 207-235, 245-281, ул. Симферопольской, 187-249, 188-228, ул. Клавы Панчишкиной, 193-259, 196-250, ул. Марата, 12-28, 41-73, ул. Фролова, 11-17, ул. Красных Зорь, 192-246, 195-251, в пер. Замкнутом, 19-21, 20-22, пер. Марата, 22-28, 40, пер. Безымянном, 5-7.