17-летний волгоградец ударил женщину топором из-за просьбы сделать музыку тише

На молодого человека завели уголовное дело Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Криминальная история в разгар бурной вечеринки произошла в Краснооктябрьском районе Волгограда. Ночью 2 апреля в одну из больниц города была доставлена 40-летняя волгоградка с тяжелой травмой головы. Медики сообщили об этом в полицию, пояснили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В ходе следствия было установлено, что потерпевшую в тот злополучный вечер ударил по голове топором несовершеннолетний молодой человек. 17-летний волгоградец в ту ночь был в гостях у своего знакомого. Молодые люди громко слушали музыку, от чего соседи явно были не в восторге.

40-летняя женщина, живущая по соседству, неоднократно просила сделать музыку тише, но подростки игнорировали ее требования. После очередной жалобы на шум, школьник вышел на лестничную клетку, где решил конфликт одним ударом топора. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.