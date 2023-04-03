«Ситиматик-Волгоград» стал партнером акции по сбору вторсырья в образовательных организациях Среднеахтубинского района

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) и комитет по образованию Среднеахтубинского муниципального района Волгоградской области запустили районную акцию по раздельному сбору отходов «Ненужную бумагу и пластик - на нужное дело!».

Экоакция продлится с 03 апреля 2023 г. по 31 декабря 2023 г., ее итоги будут способствовать достижению целей национального проекта «Экология» по увеличению доли отбора вторичных материальных ресурсов, формированию полноценного и правильного восприятия программы утилизации и сортировки отходов и снижению количества потребляемых природных ресурсов за счет повторного применения сырья.

Мероприятие организовано в рамках реализации соглашения, подписанного межу регоператорм и комитетом по образованию Среднеахтубинского муниципального района, и направлено на формирование у обучающихся и воспитанников осознанного потребления ресурсов, навыков обращения с вторсырьем, вовлечение обучающихся и педагогов в популяризацию бережного отношения к природным ресурсам, формирование общей экологической культуры и устойчивой привычки к раздельному накоплению отходов, привлечение внимания к важности перехода на экономику замкнутого цикла.

Фото: пресс-служба ООО "Ситиматик-Волгоград"

В акции принимают участие работники, обучающиеся общеобразовательных организаций, воспитанники дошкольных образовательных организаций, воспитанники организации дополнительного образования детей и их родители.

Механика акции проста: ответственные лица образовательных учреждений организуют сбор вторичных материальных ресурсов (ВМР) на базе своих организаций в соответствии с памятками, разработанными и предоставленными региональным оператором ООО «Ситиматик-Волгоград».

Образовательные организации собирают макулатуру: бумагу и книги (без твердого переплета), сухой и чистый картон и ПЭТ-бутылки с маркировкой 1, без крышек и этикеток, сухие, чистые и смятые.

Региональный оператор уже предоставил образовательным организациям контейнеры для раздельного сбора макулатуры (бумага, картон) и пластика (ПЭТ-бутылки с маркировкой 1) и памятки для школьников. В дальнейшем «Ситиматик-Волгоград» организовывает вывоз и сдачу вторсырья в экопункт «Вторматик».

Кроме того, компания ООО «Ситиматик-Волгоград» продолжает проведение серии мероприятий экологической направленности в рамках работы Школы экономики замкнутого цикла «Зеленый круг»: эко-уроки, мастер-классы, субботники, обучающие семинары и лектории, а также посещение Центра экологического образования и просвещения в сфере обращения с ТКО.

Итоги акции по результатам сбора и вывоза ВМР будут подводиться 20 мая, 20 октября и 20 декабря. Победителями станут 2 образовательные организации (одна общеобразовательная организация и одно дошкольное учреждение). Участники, собравшие наибольшее количество вторсырья, будут награждены грамотами и ценными подарками.

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