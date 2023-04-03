Видео с места крушения самолета под Волгоградом опубликовал СКР

Самолет упал неподалеку от аэродрома. Фото: ЗМСУТ СК России

Следователи Западного МСУТ СК России опубликовали видео с места крушения легкомоторного самолета в Волгоградской области, где в Среднеахтубинском районе 3 апреля 2023 года разбился легкомоторный «Бекас». Погиб 59-летний пилот Юрий Орешкин с огромным опытом в авиации, который был владельцем воздушного судна, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- По предварительным данным, легкомоторный самолет потерпел крушение при взлете с участка поля, не предназначенного для взлета и посадки воздушных судов, - рассказали следователи.

Юрий Орешкин всю жизнь посвятил небу и имел огромный опыт в авиации. Как и из-за чего разбился его самолет, предстоит выяснить следователям, которые работают на месте трагедии. Судя по кадрам видео с места крушения самолета, шансов выжить у пилота не было.

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