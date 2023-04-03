В волгоградском облздраве рассказали про укушенных крысой детей

Дети были обследованы медиками Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Комитет здравоохранения Волгоградской области прокомментировал укусы детей дикой крысой в Урюпинске. Оказывается, никого искать не нужно. Пострадавшие мальчик и девочка были обследованы врачами. Бешенство у них диагностировано не было. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в облздраве.

10-летний школьник 30 марта был госпитализирован в травматологическое отделение Урюпинской ЦРБ. Ему провели антирабическую терапию. Сейчас мальчик лечится на дневном стационаре.

- Второй ребенок, девочка, 31 марта обследована и опрошена врачами, укусов или царапин на теле ребенка не зафиксировано. Информация о происшествии передана в органы Роспотребнадзора, - уточнили в комитете здравоохранения.

В комитете ветеринарии региона отметили, что биоматериал был обследован. Экспресс-тестирование на бешенство показало отрицательный результат. Однако специалисты проведут детальное исследование.

Напомним, ранее администрация Урюпинска сообщила, что идет поиск девочки, которую в конце марта укусила бешенная крыса.