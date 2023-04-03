Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия3 апреля 2023 13:38

Под Волгоградом насмерть разбился водитель Митсубиси

Мужчина скончался в карете скорой помощи
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В аварии погиб водитель.

В аварии погиб водитель.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

3 апреля в Городищенском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 49-летний водитель. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального главка МВД, мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Авария случилась в 14.05 на подъезде от федеральной дороги Каспий к Волгограду. Автомобилист за рулем «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. Скорость была большая, иномарка перевернулась и вылетела с проезжей части.

- На месте аварии работают экипажи Отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, - добавили в полиции.