Под Волгоградом насмерть разбился водитель Митсубиси

В аварии погиб водитель. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

3 апреля в Городищенском районе Волгоградской области произошло смертельное ДТП, в котором погиб 49-летний водитель. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru регионального главка МВД, мужчина скончался от полученных травм в карете скорой помощи.

Авария случилась в 14.05 на подъезде от федеральной дороги Каспий к Волгограду. Автомобилист за рулем «Митсубиси Лансер» не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения. Скорость была большая, иномарка перевернулась и вылетела с проезжей части.

- На месте аварии работают экипажи Отдельного батальона ДПС областной Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа, - добавили в полиции.