В Волгоградской области ищут девочку с укусом крысы

При укусе бешенного животного необходима своевременная вакцинация Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Урюпинск Волгоградской области двое детей пострадали от укусов дикой крысы. Предварительно, животное могло быть заражено бешенством. Укушенный 28 марта мальчик был госпитализирован, а пострадавшую девочку ищет территориальный отдел Управления Роспотребнадзора. Ее личность неизвестна, предположительно ей 6-10 лет. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Урюпинска.

- Мальчик получает антирабическую помощь в ГБУЗ «Урюпинская ЦРБ». Личность девочки не установлена, предположительно проживает в домах по улице Гагарина, пр. Ленина в районе кафе «Веранда», ул. Партизанская, ул. Пушкина, - отметили в мэрии.

Жителей Урюпинска, проживающих по вышеуказанным адресам, настоятельно просят уточнить у своих детей, не гуляли ли они 28 марта на улице Матросова, 2. Там их могла укусить бешенная крыса. Если ребенок контактировал с животным, необходимо срочно обратиться в Урюпинскую ЦРБ для проведения вакцинации от бешенства.

Санитарные врачи отмечают, что заболевание бешенством для человека смертельно. Лечения от него нет. Обезопасит от гибели своевременная вакцинация.