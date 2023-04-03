В Волгоградской области отменили оправдательный приговор после убийства сотрудника Роспотребнадзора

Александр Кулаков возглавлял Камышинский отдел Роспотребнадзора. Фото: Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области.

Волгоградский областной суд отменил оправдательный приговор Камышинского горсуда Александру Овчаренко. Он обвиняется в гибели руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора по региону Александра Кулакова. Мужчину судили за умышленное причинении тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего по неосторожности.

Как сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на картотеку Волгоградского областного суда, после оправдательного решения суда присяжных в декабре 2022 года Овчаренко был выпущен из СИЗО на свободу. Потерпевшая сторона подала апелляцию, что поддержала и прокуратура. Поводом для этого стали нарушения уголовно-процессуального закона, по мнению гособвинителя, сторона защиты систематически оказывала незаконное воздействие на присяжных, которое повлияло на вынесение вердикта.

Рассмотрев обстоятельства дела, областной суд 21 марта постановил об отмене оправдательного приговора Камышинского городского суда, объявленного по вердикту коллегии присяжных заседателей. Уголовное дело было передано на новое судебное разбирательство. Александру Овчаренко избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца.

Напомним, в сентябре 2021 года руководителя территориального отдела Управления Роспотребнадзора Александра Кулакова нашли мертвым на улице в Камышине. Было возбуждено уголовное дело. К трагедии привел конфликт между санитарным врачом и Овчаренко, который, согласно картотеке суда, нанес удары кулаком в грудь и голову. Упав на землю, 33-летний Александр Кулаков скончался от тупой травмы грудной клетки с ушибом сердца.