Желтый уровень опасности объявлен в Волгоградской области

На дорогах может быть опасно Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Волгоградской области вводится желтый уровень опасности в связи с погодными условиями. Вечером 3 апреля и до полудня 4 апреля в регионе возможен туман. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает со ссылкой на ЦГМС по Волгоградской области.

По мнению синоптиков, погодные изменения могут начаться с 22:00 3 апреля до 12:00 4 апреля. Местами возможен особо плотный туман. В связи низкой видимостью на дорогах специалисты предупреждают автомобилистов быть аккуратными на трассах и в особенности ночью. Такие сюрпризы погоды также могут сдвинуть расписание самолетов.