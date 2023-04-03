В Волгограде семья мошенников под видом шкурного бизнеса обогатилась на 44 млн рублей

Немалую сумму аферисты заработали на своих знакомых Фото: Даниил ОПАРИН

В Волгограде вынесли приговор по делу семьи, предлагающей своим знакомым вложить деньги в бизнес, которого нет. Дзержинский районный суд признал 55-летнего волгоградца, его 47-летнего брата и его 45-летнюю бывшую супругу виновными в совершении четырех эпизодов преступлений по статье «мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

- Следствием было установлено, что фигуранты дела на протяжении 6 лет – с 2014 по 2020 годы - предлагали знакомым инвестировать денежные средства в деятельность четырех юридических лиц. Аферисты заверяли, что дело касается закупки, переработки и реализации шкур крупного рогатого скота, - рассказали в ведомстве.

Но, как выяснилось позже, кожевенного бизнеса у семейства не было. Под предлогом инвестиций в бизнес им удалось собрать более 44 миллионов рублей, а один из учредителей, 55-летний подсудимый, и вовсе без ведома руководства фирмы перевел на личный счет более 9 миллионов рублей.

Свою вину мошенники не признают. Суд приговорил 55-летнего мужчину к 4,5 годам лишения свободы, а каждого из супругов к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии.