В Волгоградской области с 8 апреля стартуют общегородские субботники

На уборку выйдут во всех районах области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Волгоградской области приглашают принять участие в общегородских субботниках, которые начнутся с 8 апреля. На протяжении всего месяца уборка территорий пройдет во всех муниципалитетах региона. Задачу привести в порядок улицы в районах поставил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном комитете ЖКХ.

Масштабные субботники в областной столице и в Волжском пройдут 8 апреля, затем эстафету перехватит Камышин, где уборка пройдет 15 апреля, в Михайловке 13, 20 и 27 апреля, в Котельниково 7 и 20 апреля. В Урюпинске также уборка территорий пройдет 20 апреля, а в Калаче-на-Дону 21 апреля.

Запланировано убрать не менее 81 тысяч квадратных метров территорий. В рамках субботников запланировано ликвидировать почти сотню стихийных свалок, а также благоустроить 65 памятных мест, установить 624 скамейки и 127 урн, а также высадить 3,7 тысяч деревьев и кустарников.

Для поднятия духа в местах уборки организаторы создадут яркую атмосферу. Например, в Волжском будут организованы музыка, чай, угощения, конкурсы для детей, массовая зарядка, а также будут развёрнуты пункты региональной гуманитарной акции «Тепло из дома».