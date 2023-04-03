В Волгограде 4 апреля завершится отопительный сезон Фото: Михаил ФРОЛОВ

Уже завтра, 4 апреля, в Волгограде завершается отопительный сезон. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Концессий теплоснабжения», такое решение было принято в связи с установившейся теплой погодой и прогнозам регионального Гидрометцентра. Синоптики обещают, что апрель также порадует волгоградцев комфортной для этого времени года температурой. При этом по необходимости будут подтапливать социальные объекты.

- По завершению отопительного сезона 2022–2023 на объектах теплового хозяйства Волгограда стартует ежегодная плановая подготовка к следующему осенне-зимнему периоду, - уточнили в «Концессиях».

Специалисты проведут гидравлические испытания – проверят под давлением трубопроводы на прочность. В котельных города-героя проведут плановые ремонтные работы котлов, насосов и другого оборудования.

Волгоградцам напомнили о том, что окончание отопительного сезона не повлияет на размер платежек в домах, где квартиры не оборудованы общедомовыми счетчиками.

- Оплата начисляется исходя из утвержденного норматива потребления и равномерно распределяется на семь месяцев с октября по апрель. Независимо от того отключили отопление в конце марта или начале апреля, плата за отопление остается одинаковой в течение всего отопительного сезона в соответствии с вышеупомянутым нормативом, - уточнили в мэрии.

Горожане, в чьих домах стоят ОДПУ, платят согласно объему реально полученных услуг.

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