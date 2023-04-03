В Волгограде нашли люк в форме женской груди

Кадр с видео бара "Аляска"

Жители Волгограда нашли необычный коммунальный люк. Горожане увидели в нем форму женской груди. В социальных сетях волгоградцы задались вопросом, кому пришла идея сделать и установить такую крышку колодца.

- Ждем официального комментария от главы пресс-службы «Концессии водоснабжения». Кто у вас скульптор, передайте ему респектуху, - иронизируют волгоградцы в социальных сетях.

В ресурсоснабжающей компании ответили. Оказалось, коммунальщики понятия не имеют, откуда взялся люк в эротичной форме. Его точное местоположение найти не удалось, сообщили сайту volgograd.kp.ru в «Концессиях».

- Возможно данный колодец (и люк) не принадлежит «Концессиям», однако на чьих бы сетях он не располагался - главное, что он закрыт, - резюмировали в ресурсоснабжающей компании.

Отмечается, что по всему Волгограду установлено порядка 64 тысяч люков, они относятся к водопроводно-канализационному и тепловому хозяйству. Еще свыше 40 тысяч колодцев ливневой канализации, городских телефонных сетей и частных сетей. Если волгоградцы увидели открытие люки, то об этом можно сообщить по телефону 99-67-96.