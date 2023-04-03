В Волгоградской области приступили к весеннему посеву яровых

У сельхозтоваропроизводителей к началу нового сезона уже хорошие результаты Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области стартовала весенняя полевая кампания-2023. Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании губернатор Волгоградской области поставил задачи по ее проведению. На площади семи районов уже приступили к посеву ячменя и пшеницы, овса, а также горчицы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию региона.

- Сев яровых культур необходимо провести на площади 1,65 миллионов гектаров – это позволит в текущем сельскохозяйственном году иметь общий объём посевных площадей свыше 3,3 миллионов гектаров. На данный момент 94% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, - заявил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Чтобы сезонные полевые работы прошли более эффективно, глава региона поставил определенные задачи муниципалитетам, на территории которых будет проводиться посев. Среди них: продолжать весенний сев, следуя графику, а также с учетом погодных условий и необходимость провести информационно-методический сбор сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области.