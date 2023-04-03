Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 апреля 2023 8:54

В Волгоградской области приступили к весеннему посеву яровых

Районы начали высаживать пшеницу, овес и горчицу
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
У сельхозтоваропроизводителей к началу нового сезона уже хорошие результаты

У сельхозтоваропроизводителей к началу нового сезона уже хорошие результаты

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Волгоградской области стартовала весенняя полевая кампания-2023. Сегодня, 3 апреля, на оперативном совещании губернатор Волгоградской области поставил задачи по ее проведению. На площади семи районов уже приступили к посеву ячменя и пшеницы, овса, а также горчицы. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на администрацию региона.

- Сев яровых культур необходимо провести на площади 1,65 миллионов гектаров – это позволит в текущем сельскохозяйственном году иметь общий объём посевных площадей свыше 3,3 миллионов гектаров. На данный момент 94% посевов находится в хорошем и удовлетворительном состоянии, - заявил на оперативном совещании губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Чтобы сезонные полевые работы прошли более эффективно, глава региона поставил определенные задачи муниципалитетам, на территории которых будет проводиться посев. Среди них: продолжать весенний сев, следуя графику, а также с учетом погодных условий и необходимость провести информационно-методический сбор сельхозтоваропроизводителей Волгоградской области.