В Волгограде закупают 148 квартир для переселенцев из аварийных домов

Ключи от новых квартир переселенцы из аварийного жилья получат в следующем году Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде приобретают очередную партию квартир для переселенцев из аварийных домов. Мэрия проводит аукционы для закупки жилья для 148 семей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, расселение проводится в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Мэрия приобретет 8 однокомнатных, 69 двухкомнатных и 71 трехкомнатную квартиру. Их площадь составит от 28,5 до 85,5 квадратных метров. В них должны стоять сантехника и кухонные плиты, а также выполнена чистовая отделка. Жилье передадут волгоградцам, которые будут переселены в 2024 году.

- Владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры. Жилье передается горожанам по мере ввода домов в эксплуатацию, - отметили в мэрии.

Ранее были определены застройщики, которые предоставят еще свыше тысячи квартир для переселения жителей Волгограда в 2023-2024 годах.