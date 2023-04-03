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НовостиОбщество3 апреля 2023 8:52

В Волгограде закупают 148 квартир для переселенцев из аварийных домов

Площадь приобретаемых квартир составит от 28,5 до 85,5 квадратных метров
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Ключи от новых квартир переселенцы из аварийного жилья получат в следующем году

Ключи от новых квартир переселенцы из аварийного жилья получат в следующем году

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде приобретают очередную партию квартир для переселенцев из аварийных домов. Мэрия проводит аукционы для закупки жилья для 148 семей. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, расселение проводится в рамках региональной программы «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Мэрия приобретет 8 однокомнатных, 69 двухкомнатных и 71 трехкомнатную квартиру. Их площадь составит от 28,5 до 85,5 квадратных метров. В них должны стоять сантехника и кухонные плиты, а также выполнена чистовая отделка. Жилье передадут волгоградцам, которые будут переселены в 2024 году.

- Владельцы жилых помещений в аварийных домах получат квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключаются новые договоры. Жилье передается горожанам по мере ввода домов в эксплуатацию, - отметили в мэрии.

Ранее были определены застройщики, которые предоставят еще свыше тысячи квартир для переселения жителей Волгограда в 2023-2024 годах.