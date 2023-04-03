Под Волгоградом в магазины поставили крупную партию просроченного фарша Фото: Артем ЛЕНЦ

Россельхознадзор обнаружил в Волгоградской области крупную партию просроченного фарша, которая попала в магазины. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, ИП из Калачевского района через систему «Меркурий» увеличил сроки годности мясной продукции весом 200 килограмм и отправил на реализацию.

- Также предприниматель оформил производственные сертификаты на продукцию, выработанную из нелогичного объема сырья, а именно, из 358 кг индюшиного фарша выработано более 500 кг индюшиного фарша, после чего, продукция была направлена на реализацию, - уточнили в Россельхознадзоре.

ИП нарушил закон о ветеринарии и технический регламент о безопасности продукции. Ему выдали предостережение.