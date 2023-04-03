В Волгоградской области пьяный мужчина на глазах детей убил собаку

Полицейские задержали живодера Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ленинском районе пьяный мужчина убил бродячего пса, перерезав ему шею. Причем произошло это на глазах детей. 1 апреля в полицию обратилась 38-летняя женщина, которая сообщила о происшествии. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Выяснилось, что ранее судимый 51-летний мужчина, будучи сильно пьяным, вышел на прогулку со своей овчаркой. На пустыре он увидел бродячего пса, которого подозвал к себе. Живодер достал нож и ударил им дворнягу в шею. Рядом играли дети, которые все видели и в испуге разбежались по домам. Подозреваемого задержали полицейские, он сознался в убийстве бездомной собаки.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Жестокое обращение с животными». Мужчине грозит до пяти лет колонии.

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