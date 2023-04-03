Прохожие бросились на помощь: в Волгограде в ДТП из перевернувшейся «Лады» вылетела девушка

Госпитализировали обоих водителей и девушку Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ночью в Волгограде произошло жесткое ДТП на перекрестке с тремя пострадавшими. В Тракторозаводском районе на пересечении улиц Ополченской и Батова 46-летний водитель Kia Rio при выезде со второстепенной дороги не пропустил «Ладу Гранта» под управлением 21-летнего парня. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Авария попала на камеру видеонаблюдения.

После сильнейшего столкновения «Лада» опрокинулась на бок. На помощь сразу же кинулись очевидцы - прохожие и водители остановившихся машин. Они поставили отечественный автомобиль на колеса, оказалось, что под ним находилась вылетевшая из салона 19-летняя девушка. Ее и водителей «Лады» и Kia скорая помощь доставила в больницу.