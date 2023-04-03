В Волгограде заложили камень под строительства храма Сретения Господня

Фото: Волгоградская епархия

Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор совершил освящение места, на котором будет возведен новый храм. В Волгограде заложили камень под строительство храма Сретения Господня. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Волгоградской епархии.

Фото: Волгоградская епархия

Во время церемонии был установлен крест и памятный камень с надписью о событии. Храм будет возведен в Краснооктябрьском районе на улице Жданова, 45. На этом месте уже несколько лет находится временное здание, в котором совершаются богослужения настоятелем прихода иереем Олегом Золотовским. Храм будет возведен, в том числе, на пожертвования прихожан.

- Каждый может поучаствовать в этом деле своим трудом, пожертвованием – по силам, чтобы этот храм стал народным – вашим, родным, близким. Когда ты сам положил в основание, в фундамент, каплю своего пота, ты будешь стоять за этот храм до самого конца, - обратился к верующим митрополит Феодор.