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НовостиПроисшествия3 апреля 2023 6:21

В Волгограде нашли мертвой 61-летнюю медсестру

Женщина пропала 30 марта
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: Лиза Алерт.

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде нашли мертвой 61-летнюю Наталью Зубкову, которая считалась пропавшей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», женщину искали с 30 марта.

Добровольцы подключились к поискам волгоградки, распространили ориентировку. В день исчезновения Наталья была одета в розовую куртку, черную юбку, белую водолазку. Из особых примет – черные волосы и зеленые глаза, высокая. По словам родных, ранее Наталья никогда не исчезала, она была очень ответственным человеком, работала медсестрой.

К сожалению, женщина погибла. Обстоятельства ее смерти выясняются.