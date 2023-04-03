В Волгограде нашли мертвой 61-летнюю медсестру

Фото: Лиза Алерт.

В Волгограде нашли мертвой 61-летнюю Наталью Зубкову, которая считалась пропавшей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт», женщину искали с 30 марта.

Добровольцы подключились к поискам волгоградки, распространили ориентировку. В день исчезновения Наталья была одета в розовую куртку, черную юбку, белую водолазку. Из особых примет – черные волосы и зеленые глаза, высокая. По словам родных, ранее Наталья никогда не исчезала, она была очень ответственным человеком, работала медсестрой.

К сожалению, женщина погибла. Обстоятельства ее смерти выясняются.