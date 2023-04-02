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НовостиОбщество2 апреля 2023 19:00

В Советском районе Волгограда устранили коммунальную аварию

Людям дали горячую воду и возобновили подачу тепла
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Людям дали горячую воду и возобновили подачу тепла

Людям дали горячую воду и возобновили подачу тепла

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 2 апреля «Концессии теплоснабжения» устранили коммунальную аварию в Советском районе Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании, рабочие завершили восстановительные работы на участке на улице Даугавской №4, где случился порыв трубопровода.

- В настоящий момент подача ресурса от источника осуществляется штатно, с учётом протяженности системе требуется время для выхода на нормативные параметры, - уточнили в «Концессиях».

Жителям домов, в которых будут проблемы с подачей горячей воды и отопления в квартирах или подъездах, просят обращаться в управляющие компании для регулировки внутридомового оборудования.