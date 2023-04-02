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НовостиОбщество2 апреля 2023 17:11

Волгоградцев напугали звуки взрывов и стрельбы

В музее-заповеднике «Старая Сарепта» прошла реконструкция
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде прошла реконструкция.

В Волгограде прошла реконструкция.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 апреля жители Волгограда обсуждают в социальных сетях звуки взрывов и стрельбы в южной части города-героя. Эти звуки были слышны в районе роддома №4 в Красноармейском районе. Люди делились предположениями, что же произошло.

«Что случилось в районе роддома? Слышны выстрелы», - задались вопросом горожане.

«Была реконструкция боя. Были звуки выстрелов, все нормально. Не переживайте», - поспешил успокоить всех Максим З.

Действительно, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта», в это время проходила интерактивная программа «Бои на подступах к Берлину».