Волгоградцев напугали звуки взрывов и стрельбы

В Волгограде прошла реконструкция. Фото: Михаил ФРОЛОВ

2 апреля жители Волгограда обсуждают в социальных сетях звуки взрывов и стрельбы в южной части города-героя. Эти звуки были слышны в районе роддома №4 в Красноармейском районе. Люди делились предположениями, что же произошло.

«Что случилось в районе роддома? Слышны выстрелы», - задались вопросом горожане.

«Была реконструкция боя. Были звуки выстрелов, все нормально. Не переживайте», - поспешил успокоить всех Максим З.

Действительно, как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе музея-заповедника «Старая Сарепта», в это время проходила интерактивная программа «Бои на подступах к Берлину».