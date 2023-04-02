3 апреля в трех районах Волгограда отключат электричество

В трех районах Волгограда отключат электричество Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В понедельник, 3 апреля, жители Волгограда останутся без электричества. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе компании «Россети Юг», свет отключат в Центральном, Советском и Тракторозаводском районах. Днем специалисты проведут профилактические работы. Жителям перечисленных МКД лучше заранее подготовиться к этому.

Тракторозаводский район (с 09.00 до 17.00)

ул. Героев Тулы д.93/1, д.93/98 д.93/910 д.93/101в д.35/82 д.35/85 д.35/86 д.35/77 д.35/79 д.35/21 д.35/23 д.35/22 д.35/24 д.35/28 д.35/3 д.93/3 д.93/35 д.93/41 д.5/1 д.5/3 д.5/4 д.93/57 д.93/812 д.93/810 д.93/8 д., д.93/59 д.93/65 д.93/62а д.93/61 д.93/143, 93/13 д.93/12 д.57 д.26 д.54 д.52 д.20/336 д.20/337 д.20/240 д.20/340 д.1/4 д.93/3а д.93/1б д.93/13 д.3/16 д.93/8 д.93/7 д.2/3 д.2/2 д.93/32, д.73 д.75 д.76 д.79 д.80 д.109а д.109 д.93/77 д.93/31 д.93/34 д.93/517 д.93/518 д.93/525 д.89 д.5/21 д.81 д.93/78, д.20/342 д.20/245 д.21/4 д.21/2 д.35/4, д.20/262 д.20/290, д.20/97 д.20/95-96, д.5/12 д.5/11 д.4/2 д.5/2 д.3/9 д, д.35/64 д.35/56 д.35/31 д.35/49 д.35/39 д.35/34 д.35/38,

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тер. СНТ Гидростроитель

тер. СНТ Север квартал 7

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Советский район (с 09.00 до 17.00)

ул. Шауляйская д.4, д.2,

ул. Казахская д.1/3 д.1/5, 1/7

ул. Абхазская д.1а д.1б д.1-15 д.4-12,

ул. 26 Бакинских Комиссаров д.2а,

ул. Горно-Алтайская д.3-11 д.5а д.2-26 д.2а д.10а д.22а,

ул. 3-я Ельшанская д.8,

ст. Ельшанка д.2,

ул. Кабардинская д.3-13 д.5а д.9а д.7а д.11а д.8-24 д.8а д.14а д.22а, пер. Кабардинский д.4-10 д.10а д.6а,

ул. Садовая д.11 д.9 д.11а,

ул. Сухумская д.3-9 д.4-12 д.6а,

пер. Сухумский д.1-11 д.2-10 д.8а,

ул. Физкультурная д.13а д.21 д.9

Центральный район (с 9.00 до 17.00)

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