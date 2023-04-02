Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 апреля 2023 12:51

В 2022 году в Волгоградской области зарегистрировано 12 случаев бешенства

Основная причина - отсутствие вакцинации
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В 2022 году в Волгоградской области зарегистрировано 12 случаев бешенства

В 2022 году в Волгоградской области зарегистрировано 12 случаев бешенства

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Волгоградской области было зарегистрировано 12 случаев бешенства в 11 неблагополучных пунктах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета ветеринарии, основная причина заражения животных – отказ владельцев проводить процедуру вакцинации. При этом специалисты регулярно проводят разъяснительную работу в этой сфере.

- На официальном сайте комитета ветеринарии размещена памятка по бешенству, а также два баннера о мерах, которые необходимо предпринять при покусах животными и о необходимости вакцинации животных против бешенства, - уточнили в пресс-службе ведомства.

После выявления очага бешенства проводятся все необходимые карантинные мероприятия. Добавим, что в прошлом году в регионе выполнили план вакцинации собак и кошек.