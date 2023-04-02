В 2022 году в Волгоградской области зарегистрировано 12 случаев бешенства Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году в Волгоградской области было зарегистрировано 12 случаев бешенства в 11 неблагополучных пунктах. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального комитета ветеринарии, основная причина заражения животных – отказ владельцев проводить процедуру вакцинации. При этом специалисты регулярно проводят разъяснительную работу в этой сфере.

- На официальном сайте комитета ветеринарии размещена памятка по бешенству, а также два баннера о мерах, которые необходимо предпринять при покусах животными и о необходимости вакцинации животных против бешенства, - уточнили в пресс-службе ведомства.

После выявления очага бешенства проводятся все необходимые карантинные мероприятия. Добавим, что в прошлом году в регионе выполнили план вакцинации собак и кошек.