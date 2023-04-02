Жители Калача-на-Дону выбрали три зоны для благоустройства

Фото: пресс-служба АВО.

Жители города Калач-на-Дону Волгоградской области выбрали три общественных пространства для благоустройства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда». Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, эти зоны находятся рядом с важными объектами и являются пешеходными. Путем голосования решено привести в порядок аллеи на улице Октябрьской, Чекмарева и Волгоградской.

- В целях создания современной и комфортной городской среды предполагается плиточное мощение дорожек, устройство парковочных карманов, установка скамеек и урн, озеленение. На улице Волгоградской также планируют сделать водоотводные лотки, - уточили в администрации.

В 2023 году в Волгоградской области благоустроят 38 общественных пространств в 9 городах. Добавим, что жители активно участвуют в голосованиях и имеют право выбора тех проектов, которые считают наиболее важными.