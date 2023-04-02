На трассе под Волгоградом загорелся большегруз

Спасатели потушили огонь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне, 1 апреля, на трассе Р-22 в Волгоградской области загорелся полуприцеп большегруза. Очевидцы происшествия выложили в соцсетях видео с места событий. Пожар был такой сильный, что его чувствовали пассажиры проезжавших мимо автомобилей. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального ГУ МЧС, информация о возгорании поступила ближе к ночи.

Спасатели 65-ой пожарно-спасательной части выехали на место в 22.11 часов. огонь ужалось ликвидировать в 22.50 ночи. Пострадавших нет. Скорее всего, водитель успел отцепить тягач и отогнать его на безопасное расстояние.

Причины возгорания выясняются.