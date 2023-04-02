34-летняя волгоградка перевела лже-брокерам 1 млн рублей

МВД призывает жителей региона проверять информацию о брокерских компаниях Фото: Александр ПАНОВ

34-летняя жительница Волгограда перевела лже-брокерам 1 миллион рублей, взятые в кредит. Женщина обратилась в полицию после того, как поняла, что ее обманули. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, ранее волгоградка виртуально связалась с сотрудниками брокерской компании. Предложение заработать деньги показалось ей привлекательным. Она оформила крупный кредит и перевела средства, однако потеряла все. Жителей региона в очередной раз предупреждают – не доверяйте сомнительным предложениям.

- Все брокерские компании должны быть лицензию Центробанка России. Прежде чем перевести деньги, следует проверить легальность ее деятельности. Брокерские компании используют только счета юридических лиц, - пояснили в полиции.

Учтите, если вам предлагают перевести средства на счет физлица, то вас пытаются обмануть.