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НовостиПроисшествия2 апреля 2023 7:40

На севере Волгограда водитель «Ниссана» устроил тройное ДТП

В аварии пострадал молодой водитель «ВАЗа»
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Мужчину госпитализировали.

Мужчину госпитализировали.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Один человек пострадал в тройной аварии на севере Волгограда 2 апреля. ДТП произошло в Тракторозаводском районе около семи часов вечера на Третьей продольной. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального главка МВД, 46-летний водитель за рулем «Ниссан Икстрейл» ехал со стороны поселка Водстрой в направлении улицы Шурухина.

- Не выдержал безопасную дистанцию и совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «ВАЗ-21213» под управлением 28-летнего водителя, после чего совершил столкновение с двигающимся в попутном направлении автомобилем «ДАФ» с полуприцепом под управлением 62-летнего водителя, - рассказали в областном ГУ МВД.

Травмы получил водитель отечественной легковушки. Его госпитализировали. Автомобилистов призывают соблюдать ПДД.