В Советском районе Волгограда жители остались без горячей воды и тепла

Наладить подачу горячей воды и тепла обещают в ближайшее время. Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 апреля бригада «Концессий теплоснабжения» устраняет последствия коммунальной аварии в Советском районе Волгограда. Из-за порыва на трубопроводе без горячей воды и тепла остались жители ряда многоэтажных домов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе концессий, технологическое нарушение произошло на участке у котельной на улице Даугавской №4.

- В ходе работы было принято решение заменить повреждённый участок. На данный момент ведутся сварочные работы, - уточнили в «Концессиях теплоснабжения».

Наладить подачу горячей воды и тепла обещают в ближайшее время. Холодная вода подается в штатном режиме.