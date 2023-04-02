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НовостиОбщество2 апреля 2023 7:15

В Советском районе Волгограда жители остались без горячей воды и тепла

На трубопроводе произошла коммунальная авария
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Наладить подачу горячей воды и тепла обещают в ближайшее время.

Наладить подачу горячей воды и тепла обещают в ближайшее время.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

2 апреля бригада «Концессий теплоснабжения» устраняет последствия коммунальной аварии в Советском районе Волгограда. Из-за порыва на трубопроводе без горячей воды и тепла остались жители ряда многоэтажных домов. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе концессий, технологическое нарушение произошло на участке у котельной на улице Даугавской №4.

- В ходе работы было принято решение заменить повреждённый участок. На данный момент ведутся сварочные работы, - уточнили в «Концессиях теплоснабжения».

Наладить подачу горячей воды и тепла обещают в ближайшее время. Холодная вода подается в штатном режиме.