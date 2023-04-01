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НовостиОбщество1 апреля 2023 15:04

В Волгограде в воскресенье будет тепло и сухо

При этом по области ночью прогнозируют мороз
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
В Волгограде в воскресенье дождей не будет

В Волгограде в воскресенье дождей не будет

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградскую область постепенно возвращается теплая погода, хотя по ночам еще ощущается морозная свежесть. В воскресенье в Волгограде и в районах будет без осадков. Северо-восточный ветер 2 апреля подует со скоростью 6-11 метров в секунду, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

По области в ночь на воскресенье температура воздуха составит +2...+7º, при прояснении столбики термометров опустятся до -3º, днем +12...+17º. В Волгограде в ночные часы +3...+5º, в дневные +13...+15º.

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