В Волгограде в воскресенье будет тепло и сухо

В Волгограде в воскресенье дождей не будет Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградскую область постепенно возвращается теплая погода, хотя по ночам еще ощущается морозная свежесть. В воскресенье в Волгограде и в районах будет без осадков. Северо-восточный ветер 2 апреля подует со скоростью 6-11 метров в секунду, рассказали сайту volgograd.kp.ru в Волгоградском ЦГМС.

По области в ночь на воскресенье температура воздуха составит +2...+7º, при прояснении столбики термометров опустятся до -3º, днем +12...+17º. В Волгограде в ночные часы +3...+5º, в дневные +13...+15º.

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