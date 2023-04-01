В Волгограде 1 апреля начался прием детей в первый класс

В Волгограде начался прием будущих первоклашек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Волгограде 1 апреля началась приемная кампания детей в первый класс. Родители могут оформить своих сыновей и дочерей в школы, которые закреплены за их адресом проживания. Также ведется прием будущих первоклашек, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право зачисления. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в администрации Волгограда.

Волгоградские могут узнать, какая школа закреплена по их адресу проживание. Список общеобразовательных учреждений опубликован по этой ссылке.

Приемная кампания будет идти в два этапа. С 1 апреля по 30 июня будет идти оформление будущих первоклашек, которые проживают на закрепленной за школой территорией или имеют преимущество при зачислении. С 6 июля родители могут отдать детей в образовательные учреждения не по территориальному признаку, если остались свободные места.

Для оформления в первый класс необходимы оригиналы паспорта родителя-заявителя, свидетельства о рождении будущего первоклашки, документа, подтверждающего проживание ребенка на закрепленной территории (для первого этапа приемной кампании). В отдельных случаях требуются документы, подтверждающие льготу, законное право представителя ребенка, законность пребывание в России, разрешение на прием в первый класс ребенка возрастом менее 6,6 лет или старше 8 лет, копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.