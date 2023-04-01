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НовостиСпорт1 апреля 2023 13:23

«Ротор» одержал гостевую победу

Волгоградский «Ротор» выиграл у ставропольского «Динамо»
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: СК "Ротор"

Фото: СК "Ротор"

«Ротор» одержал победу в 22-м туре группы 1 Второй лиги. Волгоградская команда в Ставрополе оказалась сильнее местного «Динамо» со счетом 3:1. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В первом тайме коллектив Алексея Стукалова забил два безответных мяча. На 14-й минуте Сергей Зуйков открыл счет, на 41-й минуте Ризван Ахмедханов упрочил преимущество в счете. На 67-й минуте Илья Сафронов довел дело до разгрома. Но победить крупно «Ротору» не удалось. На 88-й минуте «динамовцы» отыграли один мяч, отличился Сергей Кочканян.

Волгоградская команда поднялась на третье место в таблице, имея в активе 44 набранных очка. В следующем туре «сине-голубые» дома примут ростовский СКА. Встреча на «Волгоград Арене» 8 апреля начнется в 17.00.