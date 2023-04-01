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НовостиОбщество1 апреля 2023 12:26

В субботнике в ЦПКиО Волгограда приняли участие 500 человек

В парке высадили 30 деревьев
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: администрация ЦПКиО

Фото: администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда 1 апреля прошел субботник. В нем приняли участие свыше 500 человек – школьники и их родители, учителя, неравнодушные горожане, общественники. Как рассказал сайту volgograd.kp.ru директор ЦПКиО Андрей Еркин, во время субботника волгоградцы обвязывали и поливали растения, делали лунки и высадили 30 крупномерных деревьев.

Участники могли бесплатно подкрепиться на организованной на поляне кухне. Развлекали работающих аниматоры.

Отмечается, что весной в ЦПКиО всего высадят 200 крупномерных деревьев.