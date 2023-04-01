В Волгограде авария с фурой парализовала движение по Третьей продольной

Кадр с видео Николая Сахарова

Днем в субботу в Волгограде встало движение на ремонтируемом мосту на Третьей продольной. Огромная пробка образовалась из-за ДТП с фурой.

Как сообщают очевидцы в социальный сетях, большегруз на Третьей продольной снес бетонные блоки, которые отбросило на встречную полосу и задели другие автомобили. В результате движение на путепроводе №8 остановилось на некоторое время. Пробка растянулась с двух направлений - с Краснооктябрьского и Дзержинского районов.

Данные портала "Яндекс.Пробки"

Длина затора со стороны Дзержинского района составляет порядка двух километров. Пробка со стороны улицы Менделеева – чуть больше километра. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в результате ДТП никто не пострадал.

Напомним, с приходом весны в Волгограде начался ремонт второго участка путепровода №8 на Третьей продольной, что также затрудняет движение для автомобилей.