В Волжском сиделка украла у пенсионера почти 5 миллионов рублей

Полицейские задержали подозреваемую Фото: Артем КИЛЬКИН

В Волжском полицейские задержали подозреваемую в краже миллионов у пенсионера. В отдел МВД обратился 78-летний волжанин, который сообщил о пропаже с банковского счета более 4,9 миллиона рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

По словам пенсионера, несколько лет назад он нашел для своей престарелой сестры сиделку. После смерти сестры женщина стала жить с ним. Она вошла в доверие к пенсионеру, помогая по хозяйству. Узнав пароли от телефона и мобильного банка, 57-летняя сиделка в течение года переводила деньги с его счета на свою карту.

Подозреваемая ранее уже привлекалась к ответственности за мошенничество. Ее задержали оперативники. Было заведено дело по статье «Кража». Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.