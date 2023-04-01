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НовостиОбщество1 апреля 2023 9:59

Правительство РФ выделит субсидии на развитие волгоградского электротранспорта

Волгоградская область оказалась в числе десяти регионов, между которыми разделят 86,5 млрд рублей
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Правительство выделит субсидии на обновление волгоградского электротранспорта

Правительство выделит субсидии на обновление волгоградского электротранспорта

Фото: Эдуард Пальгунов

В течение 2023-2025 годов 10 российских регионов получат субсидии на развитие городского электротранспорта, освещение и благоустройство прилегающих территорий. В этом числе оказалась и Волгоградская область. Распоряжении о распределении 86,5 миллиарда рублей подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

Помимо Волгоградской области, деньги будут перечислены в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области. Как сообщается на сайте правительства, в этих регионах значительная часть транспортной инфраструктуры нуждается в обновлении.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, подписанное распоряжение является еще одним шагом к реализации масштабной программы обновления волгоградского трамвайного парка и сопутствующей инфраструктуры. У мэрии в планах закупка 12 трехсекционных и 50 односекционных трамваев, обновление наземной части линии скоростного трамвая, возведение новой ветки до улицы Михайлова.

Напомним, в Волгограде после одобрения Минтранса РФ передают трамваи в концессию инвестору «ЭлектроТрансПлюс».